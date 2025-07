FC Porto regressa ao trabalho. Grupo dividiu-se entre Dragão e Olival

O central Prpic e o guarda-redes João Costa, os mais recentes reforços, também já se apresentaram.



André Villas-Boas marcou presença e já com Lucho González, antigo médio argentino do Porto que integra a nova equipa técnica.



Quatro jogadores falharam este arranque e estão de saída: André Franco, Fábio Cardoso, Romário Baró e Samuel Portugal.



Francisco Conceição foi autorizado a apresentar-se mais tarde, depois de ter estado no Mundial de Clubes.



A preparação da nova temporada vai levar os dragões até à Áustria ainda este mês.