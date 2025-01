O Futebol Clube do Porto perdeu em casa do Gil Vicente por 3-1. É a terceira derrota seguida e deixa os dragões a quatro pontos da liderança do campeonato.

Bruno Pinheiro mostrou-se satisfeito com a vitória do Gil Vicente.



Vítor Bruno assumiu o mau momento, mas considera que tem condições para continuar. Ainda assim, o FC Porto decidiu rescindir com o treinador na sequência desta terceira derrota.