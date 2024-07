O Futebol Clube do Porto venceu o Al Nassr por 4-0, no jogo de apresentação aos adeptos e sócios.

Foi a oitava vitória na pré-temporada, a uma semana do jogo com o Sporting na Supertaça.



Na sala de imprensa, apenas compareceu o treinador do Al Nassr. Luís Castro admite que não gostou do resultado.