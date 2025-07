FC Porto. Victor Froholdt entusiasmado por começar a jogar

"Estou horando por estar aqui. É um clube enorme, com muita história, com muitos troféus em Portugal e também na Europa. Gosto do estádio e também do ambiente. Ouvi dizer que tem uma grande massa associativa. Estou desejoso por começar a jogar".





O jogador disse estar ansioso por começar a jogar, numa altura em que o FC Porto também está prestes a fechar a contratação de Alberto Costa à Juventus.