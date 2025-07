Fernando Pimenta: "Nem todos os dias apetece treinar, mas é aqui que entra a psicologia"

Lusa

Um trabalho de resistência que o atleta português com mais títulos internacionais não dispensa.



Agora, Fernando Pimenta prepara-se para o campeonato mundial de canoagem de velocidade, em Milão, de 20 a 24 de agosto, uma prova classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, daqui a três anos.



E logo a seguir, no início de setembro, Pimenta planeia competir no Campeonato Mundial de Maratona, na Hungria.