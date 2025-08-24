Fernando Pimenta sexto no K1 5000 metros

O canoísta foi perdendo a dianteira e apesar de na última portagem ainda estar em posição de obter a medalha de bronze, o certo é que nos metros finais, Fernando Pimenta foi ultrapassado, tendo terminado em sexto lugar.





Fernando Pimenta chegou com a pesada herança de três medalhas trazidas dos Mundiais de 2023, na Alemanha – ouro em K1 1.000 metros, prata nos 5.000 e bronze nos 500 – acabando por levar apenas uma, o bronze na distância olímpica.



Numa época desgastante que promete continuar até aos mundiais de maratonas, na Hungria, Pimenta, de 36 anos, somou o seu 155.º pódio internacional, ficando ainda em quarto em K1 500 e sexto nos 5.000, nos quais a 100 metros do fim lutava pelo bronze.

