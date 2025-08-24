Fernando Pimenta sexto no K1 5000 metros
O canoísta Fernando Pimenta foi sexto classificado na prova K1 5000 metros. O atleta português esteve quase sempre nos primeiros cinco, mas nos primeiros quilómetros houve um pequeno desentendimento entre os três primeiros, tendo Pimenta ficado para trás.
Fernando Pimenta chegou com a pesada herança de três medalhas trazidas dos Mundiais de 2023, na Alemanha – ouro em K1 1.000 metros, prata nos 5.000 e bronze nos 500 – acabando por levar apenas uma, o bronze na distância olímpica.
Numa época desgastante que promete continuar até aos mundiais de maratonas, na Hungria, Pimenta, de 36 anos, somou o seu 155.º pódio internacional, ficando ainda em quarto em K1 500 e sexto nos 5.000, nos quais a 100 metros do fim lutava pelo bronze.
