Fernando Pimenta sobre o duplo ouro: "Tenho sido feliz, não é só dor, lágrimas e suor"

Fernando Pimenta sobre o duplo ouro: "Tenho sido feliz, não é só dor, lágrimas e suor"

Em entrevista à RTP após a conquista das medalhas de ouro em K1 1000 e 5000 metros nos mundiais de canoagem, Fernando Pimenta destaca que esse é o resultado de "muito trabalho, muito sacrifício e resiliência"

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Foto: Jakub Kaczmarczyk - EPA

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O canoísta confessou ter atravessado um momento difícil após a Taça do Mundo. "O corpo não estava a responder à minha exigência", afirmou.

"Apetecia-me mesmo terminar e desistir, estava muito cansado em termos físicos. Felizmente consegui dar a volta por cima", acrescenta Fernando Pimenta.

Em entrevista ao Telejornal da RTP, o atleta português considera que "a boa forma mental e psicológica" em que se encontra poderá ter sido tão ou mais importante que a "boa forma física" a que conseguiu voltar.

"Tenho sido feliz. Não é só de dor, lágrimas, suor e sangue, como se costuma dizer", sublinhou o atleta ao fazer um balanço da carreira.
Paris "tornou-me ainda melhor"

Sobre a participação nos Jogos Olímpicos de Paris, em que não conseguiu alcançar as medalhas, Fernando Pimenta diz que "nunca se esquece".

Apesar de tudo, Paris foi "uma das maiores vitórias" que teve, mesmo sem medalhas, pelo "carinho" e os "abraços de conforto" que recebeu. "Tornou-me ainda melhor", vincou.

Sobre os próximos Jogos Olímpicos, Fernando Pimenta não quis estipular objetivos: "Quero-me divertir, quero ser feliz naquilo que faço"

O canoista de 37 anos admite que este mundial possa ter sido "um dos últimos momentos de grande performance" da sua carreira.

"Em Los Angeles quero estar feliz e concentrado, logo se vê o resultado que aparecer", afirmou.

Fernando Pimenta acrescentou ainda, nesta entrevista, que o festejo que fez no pódio "à Cristiano Ronaldo" se ficou a dever à admiração que tem pelo futebolista português. "Continua a ser um exemplo, um dos ídolos", adiantou.

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