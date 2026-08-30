Desporto
Fernando Pimenta sobre o duplo ouro: "Tenho sido feliz, não é só dor, lágrimas e suor"
Em entrevista à RTP após a conquista das medalhas de ouro em K1 1000 e 5000 metros nos mundiais de canoagem, Fernando Pimenta destaca que esse é o resultado de "muito trabalho, muito sacrifício e resiliência"
Foto: Jakub Kaczmarczyk - EPA
"Apetecia-me mesmo terminar e desistir, estava muito cansado em termos físicos. Felizmente consegui dar a volta por cima", acrescenta Fernando Pimenta.
Em entrevista ao Telejornal da RTP, o atleta português considera que "a boa forma mental e psicológica" em que se encontra poderá ter sido tão ou mais importante que a "boa forma física" a que conseguiu voltar.
"Tenho sido feliz. Não é só de dor, lágrimas, suor e sangue, como se costuma dizer", sublinhou o atleta ao fazer um balanço da carreira.
Paris "tornou-me ainda melhor"
Apesar de tudo, Paris foi "uma das maiores vitórias" que teve, mesmo sem medalhas, pelo "carinho" e os "abraços de conforto" que recebeu. "Tornou-me ainda melhor", vincou.
Sobre os próximos Jogos Olímpicos, Fernando Pimenta não quis estipular objetivos: "Quero-me divertir, quero ser feliz naquilo que faço"
"Em Los Angeles quero estar feliz e concentrado, logo se vê o resultado que aparecer", afirmou.
Fernando Pimenta acrescentou ainda, nesta entrevista, que o festejo que fez no pódio "à Cristiano Ronaldo" se ficou a dever à admiração que tem pelo futebolista português. "Continua a ser um exemplo, um dos ídolos", adiantou.