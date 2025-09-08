Fernando Santos deixa seleção do Azerbaijão

A Federação de Futebol do Azerbaijão anunciou a rescisão do contrato com Fernando Santos. O selecionador português e a entidade chegaram a um acordo para a desvinculação, após um período de crescente contestação pública e mediática sobre o desempenho da equipa.

Fernando Santos liderou o Azerbaijão durante menos de 15 meses. Neste período, a seleção obteve um registo de dois empates e nove derrotas em onze partidas realizadas.



O técnico português explicou, através de um comunicado oficial, que a sua missão passava por "reformular as bases do futebol do país" e construir uma equipa capaz de competir na fase de qualificação para o EURO 2028. Santos expressou gratidão ao povo e à federação azeri, desejando as maiores felicidades para o futuro do futebol nacional.