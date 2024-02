A prova que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá, começa a 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México. A competição tem final marcada para 19 de julho no Estádio MetLife, em Nova Jérsia.

As três seleções dos países que organizam o evento vão realizar os três jogos da fase de grupos em casa.



Miami vai receber o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar.



Atlanta e Dallas foram escolhidas para os jogos das meias-finais do maior Mundial de sempre.