Florentino despede-se do Benfica

"Saio de cabeça erguida, com a certeza que dei tudo: em cada treino, em cada jogo. Mas agora começa um novo capítulo. Vou sair com ambição mas também com uma gratidão enorme. Porque aconteça o que acontecer, o Benfica sempre será uma casa para mim".





Florentino é um produto da formação do Benfica, tendo feito a estreia na equipa principal na temporada 2018/19. Esteve emprestado a AS Monaco e Getafe até que Roger Schmidt o voltou a resgar para a equipa A dos encarnados.





O médio defensivo conquistou dois campeonatos, três Supertaças e uma Taça da Liga.