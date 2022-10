Fórmula 1. FIA aplica multa de sete milhões de euros à Red Bull

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Federação Internacional do Automóvel.



A equipa, já campeã mundial, admite, assim, ter quebrado o regulamento de controlo de custos por ter ultrapassado o teto de 145 milhões de euros.



A FIA revela que a escuderia "sempre se mostrou cooperante" com a investigação, fornecendo "todos os elementos solicitados".



Fica afastado, desta forma, o cenário de perda de pontos na temporada de 2021, que poderia implicar a perda do título do neerlandês Max Verstappen, conquistado após um duelo com o britânico Lewis Hamilton, na última corrida da temporada, em Abu Dhabi.