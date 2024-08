FPF abre processo sobre caso da adepta ferida por estilhaços de vidro

Uma adepta ficou ferida e teve de receber tratamento hospitalar.



O Conselho de Disciplina não refere o nome do jogador Nuno Santos do Sporting.



Mas o organismo alega que o processo se prende com "factos relacionados com ferimentos de uma adepta que terão sido causados por um vidro partido".



A adepta foi alegadamente atingida por estilhaços de um vidro partido por Nuno Santos, durante o jogo.