A Federação Portuguesa de Futebol juntou várias figuras do desporto no jantar que encerrou a celebração dos 110 anos da instituição. Incluído nos convidados esteve Fernando Santos. O treinador que deixou a Seleção Nacional em rota de colisão com Cristiano Ronaldo, acredita que o capitão vai estar no próximo Mundial de futebol em 2026.