FPF quer terminar competições até final de julho

Foto: Lusa

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) quer concluir os campeonatos interrompidos por causa da pandemia da covid-19 até ao final de julho. Portugal tem de apresentar à UEFA até ao dia 3 de agosto os nomes dos clubes que na próxima temporada vão disputar as competições europeias.