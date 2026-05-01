Francesco Farioli antevê jogo do título e elogia Mourinho

Francesco Farioli, assegura que a sua equipa encara a receção ao Alverca com a "abordagem certa", sem pensar nos eventuais festejos do título.

Sobre o treinador do rival Benfica, Farioli elogia Mourinho e diz que o nome do atual treinador encarnado deveria estar entre os melhores.

No final da conferência de imprensa, o técnico portista acedeu aos pedidos de fotos e autógrafos de várias dezenas de adeptos, que, em clima de euforia generalizada, aguardavam a saída do treinador e dos jogadores à porta do Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa.

