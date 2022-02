Francisco Benitez diz ter sido alvo de uma tentativa de agressão

O candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica terá sido insultado por um adepto da claque No Name Boys.



De acordo com Tiago Godinho, que faz parte do movimento "Servir o Benfica", as ameaças surgiram por parte de uma dezena de adeptos "que não tinham acesso àquela zona" nem bilhete.



Apesar da confusão vivida no primeiro piso do estádio da Luz, Francisco Benitez resolveu não apresentar queixa.