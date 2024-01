Franz Beckenbauer foi campeão do mundo por duas vezes: em 1974 como jogador e em 1990 como selecionador alemão. A lenda do futebol alemão vinha tendo graves problemas de saúde. Beckenbauer faleceu ontem, mas a família decidiu comunicar esta informação apenas hoje.

Jogou no Bayern de Munique e no Hamburgo e teve ainda uma passagem pelo futebol dos Estados Unidos.



Como treinador também esteve durante várias épocas ligado ao clube bávaro.