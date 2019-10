Frederico Varandas deixa Pavilhão João Rocha sob escolta policial

O presidente do Sporting voltou a ser insultado por adeptos do clube. Alguns sócios afetos às claques deslocaram-se para a bancada central do pavilhão, junto à zona onde estava o dirigente leonino.

Frederico Varandas foi assistir ao jogo de futsal entre o Sporting e os Leões de Porto Salvo.



No final, a PSP interveio e o presidente do Sporting teve escolta para sair do local em segurança.