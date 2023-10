A Fundação do Desporto entendeu atribuir à televisão pública o Prémio "Apoio ao Desporto" na Gala de Prémios Empresariais. Na mesma cerimónia, o campeão olímpico Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação do Desporto' e Benfica, Porto e Sporting foram todos galardoados, em nome do ecletismo no desporto.