Futebol Brasil. Criança hostilizada por pedir camisola de adversário

A história vivida pelo garoto Bruno do Nascimento, de apenas nove anos de idade, comoveu muitas pessoas nas redes sociais.







O pequeno adepto do Santos compareceu no estádio Vila Belmiro acompanhado de seu pai e pediu para que o guarda-redes da equipa rival, Jailson, lhe desse de presente o equiupamento que usou no jogo, o que foi prontamente atendido pelo atleta.

Mas adeptos do Santos presentes no momento do gesto de carinho do jogador do "verdão" hostilizaram a criança e o guarda-redes, criticando o facto dela ter pedido a camisola de um rival após a derrota por 2 a 0.







Mesmo com o apoio de parte dos espetadores presentes no momento da confusão e a grande repercussão do caso, Bruninho resolveu publicar um pedido de desculpas à claque santista e esclareceu que pediu a camisola porque é fã de Jailson e de Weverton.