Foto: Rita Franca / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

A nova SAD azul e branca justifica a decisão com a falta de dinheiro, já que a segunda tranche do negócio foi paga pela anterior direção com um cheque sem cobertura. André Villas Boas acusa a gestão de Pinto da Costa de ter avançado com o projeto sem ter garantias financeiras.