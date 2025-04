Futebol de Praia. Bê Martins acredita que Portugal pode ser campeão

"O primeiro objetivo é ser campeão, é sermos um grupo dentro da competição e conquistarmos o título".





Bê Martins, internacional por Portugal, explicou que primeiro está a vontade de conquistar títulos coletivos e que só depois aparecem os prémios individuais.





"Como diz o [Cristiano] Ronaldo, as metas, elas me acompanham. Acredito que primeiro vêm os títulos e depois as invidualidades vão aparecendo naturalmente".