Futebol de Praia. Seleção prepara participação no Campeonato do Mundo, em Moscovo

A Seleção Nacional de Futebol de Praia cumpriu, na Figueira da Foz, o último estágio de preparação em solo português, antes da participação no Campeonato do Mundo, em Moscovo. A equipa portuguesa, campeã em título, parte para a Rússia a 15 de agosto, onde vai defrontar, na fase de grupos, as seleções de Omã, do Senegal e do Uruguai.