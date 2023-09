Futebol feminino. Benfica suspende adjunto após empurrão a jogadora

Hugo Figueiredo deu um encontrão a Alline Lima, guarda-redes suplente do clube minhoto.



O vídeo foi partilhado por Dolores Silva, capitã do Braga e também da seleção nacional.



O Benfica condenou esta atitude, afastou no imediato o treinador dos trabalhos da equipa e terá mesmo enviado um pedido de desculpas institucional ao Braga.



Já a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto decidiu instaurar um processo para apuramento de responsabilidades.