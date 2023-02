Futebol sem idade, com fintas, golos e muita diversão

Equipa da Mães do Benfica

Gostam de futebol, mas acima de tudo de jogar à bola. A ideia começou por juntar mães dos meninos que jogam nas escolas de formação do Benfica, mas rapidamente a palavra espalhou-se e a equipa já tem 15 elementos. São competitivas, fazem fintas, marcam golos e correm muito. Apesar da idade o que importa no grupo é ganhar resistência, praticar desporto e divertirem-se a jogar futebol. Fomos espreitar um treino desta equipa feminina que, duas vezes por semana, alinha no campo sintético do Sport Lisboa e Benfica. Reportagem de Paula Véran