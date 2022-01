Futsal Euro2022. Portugal decide futuro frente à Ucrânia

O encontro com os ucranianos vai decidir o apuramento para os quartos-de-final da prova.





As duas vitórias lusas a abrir o Campeonato da Europa dão margem mais que suficiente para atingir o primeiro objetivo: passar a fase de grupos - de preferência em primeiro lugar no Grupo A.





Se Portugal ganhar ou empatar com a Ucrânia, apura-se para os quartos de final e assegura o primeiro lugar do Grupo A, marcando encontro com o segundo classificado do Grupo B na fase seguinte.





No caso de Portugal perder com a Ucrânia aí tudo dependerá da diferença de golos e do resultado do outro jogo: o Países Baixos-Sérvia.







Caso os Países Baixos ganhem à Sérvia e Portugal perca com a Ucrânia, três equipas vão ficar com seis pontos conquistados no final da fase de grupos. E é preciso recorrer à diferença de golos.







Neste caso, este critério de desempate aplica-se só aos jogos entre as equipas empatadas. E aí, para já, Portugal tem vantagem: 3 golos positivos, contra -1 da Ucrânia e -2 dos Países Baixos.







Era preciso que, para além dos Países Baixos ganharem à Sérvia, Portugal perdesse com a Ucrânia por mais de quatro golos de diferença para a equipa das quinas ser eliminada.