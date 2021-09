Futsal. Portugal vence Espanha 4-2 e está nas meias finais do Mundial

O segundo surgiu pouco depois, Adri a remata directo à baliza. A Espanha a dilatar a vantagem.



A equipa orientada por Jorge Braz começou a reagir com Andrré Coelho servido por Ricardinho a reduzir. 2-1 no marcador.



A igualdade era assinada por Zicky. Lance rápido a dar o 2-2 a quatro minutos do fim do tempo regulamentar.



Portugal a forçar mais um prolongamento, e aí a equipa das quinas a seleção nacional a passar para a frente do marcador beneficiando de um auto-golo de Raya.



Pany Varela ainda a aproveitar a baliza aberta para fazer o 4-2.

Vitória sofrida em Vilnius. Nas luta por um lugar na final do Mundial, a seleção portuguesa vai medir forças com o vencedor do Irão-Cazaquistão que acontece ainda esta segunda-feira.