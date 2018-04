Futsal. Ricardinho vai reforçar a equipa do Sporting CP

Foto: EPA

O melhor jogador do mundo de futsal publicou ainda esta sexta-feira uma fotografia nas redes sociais, com uma mensagem enigmática. Ricardinho escreveu que "seria um dia duro, longo e difícil, com muitas decisões por tomar, quem sabe a mais difícil, mas a mais desafiante".



O internacional e capitão português vai assinar pelo Sporting, clube que defrontou e venceu no passado domingo, na final da UEFA Futsal Cup, que o Inter Movistar conquistou, com uma vitória por 5-2, frente ao clube de Alvalade.



Ricardinho tem 32 anos e venceu também este ano o Europeu de Futsal, com a camisola da seleção portuguesa. O jogador já foi distinguido por cinco vezes com o título de melhor jogador do mundo nesta modalidade.