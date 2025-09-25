Gil Vicente. César Peixoto garante que identidade da equipa não vai mudar

"Com o Benfica, em alguns momentos do jogo, eles vão empurrar-nos para trás mas isso é inerente ao jogo e é importante saber quando se é para estar mais baixo, num bloco médio, quando se está alto e quando tivermos de ir pressionar alto vamos pressionar alto".





O treinador do Gil Vicente acredita que a equipa vai ter capacidade para ter bola e lutar de igual para igual com o vice campeão.





"O Benfica tem qualidade e nós temos que saber aproveita os espaços que o Benfica nos dá".





A partida será jogada esta sexta-feira, no Estádio da Luz, no jogo de abertura da sétima jornada da Liga Portuguesa. As duas equipas encontram-se separadas por apenas um ponto: em terceiro lugar, o Benfica, com 14 pontos, e em quarto lugar, o Gil Vicente com 13.