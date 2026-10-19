Gil Vicente vence SC Braga com autogolo e agrava crise dos arsenalistas

Reportagem

Gil Vicente vence SC Braga com autogolo e agrava crise dos arsenalistas

Vitória gilista na Pedreira com um autogolo coloca pressão em Carlos Vicens. Veja os golos.

Foto: Sporting Clube de Braga

O Gil Vicente venceu esta segunda-feira o Sporting de Braga (1-2) num jogo em atraso da segunda jornada da Liga. Pau Victor inaugurou o marcador pouco depois da meia hora de jogo, colocando os arsenalistas na frente.

Na segunda parte, Walace França empatou e Diogo Travasso, num autogolo, colocou a equipa de Barcelos em vantagem aos 72 minutos.

Até ao final, a equipa de Carlos Vicens teve várias oportunidades para empatar, mas não conseguiu ultrapassar a muralha gilista.



Autogolo, Diogo Travasso, 72'

Golo, Walance França, 49'




Golo, Pau Victor, 33'


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