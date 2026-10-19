Vitória gilista na Pedreira com um autogolo coloca pressão em Carlos Vicens. Veja os golos.
Reportagem
Desporto
Gil Vicente vence SC Braga com autogolo e agrava crise dos arsenalistas
RTP
O Gil Vicente venceu esta segunda-feira o Sporting de Braga (1-2) num jogo em atraso da segunda jornada da Liga. Pau Victor inaugurou o marcador pouco depois da meia hora de jogo, colocando os arsenalistas na frente.
Na segunda parte, Walace França empatou e Diogo Travasso, num autogolo, colocou a equipa de Barcelos em vantagem aos 72 minutos.
Até ao final, a equipa de Carlos Vicens teve várias oportunidades para empatar, mas não conseguiu ultrapassar a muralha gilista.
Autogolo, Diogo Travasso, 72'
Golo, Walance França, 49'
Golo, Pau Victor, 33'