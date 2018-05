Grupo de adeptos invadiu Academia de Alcochete

O clube sublinha que não pode pactuar com actos de vandalismo e agressão a atletas, treinadores e staff do Futebol Profissional, nem com atitudes que configuram a prática de crime que em nada honram e enobrecem o Sporting.



O clube garante que vai tomar todas as diligências para apurar responsabilidades e exigir a punição de quem agiu desta forma que classifica de "lamentável".