Gyokeres falou sobre a transferência do Sporting para o Arsenal

O jogador não se apresentou na pré-época do Sporting criando um braço-de-ferro com o bicampeão português para forçar uma transferência para o Arsenal.





Já a jogar a Premier League pelos Gunners, Gyokeres juntou-se à seleção da Suécia e fez as primeiras declarações sobre a saída do clube de Alvalade, onde marcou quase uma centena de golos em apenas duas temporadas.





"Foi difícil pois esperámos muito tempo. Foi bom que tenha terminado e consegui fazer a pré-época no Arsenal. Claro que podia ter acabado melhor, não era nada que pudesse controlar. Estava em negociações e as férias foram prolongadas por causa disso".





O avançado de 27 anos afirmou não querer entrar em detalhes sobre a razão pela qual não regressou a Portugal e explicou ter recebido uma mensagem de texto do Sporting.





"Isso é normal no futebol. Eles pensaram no melhor para o bem do Sporting. Eu entendo perfeitamente e não guardo ressentimentos de ninguém", concluiu.