Homem de 26 anos morreu após ser esfaqueado durante os festejos do FC Porto

Um adepto foi esfaqueado e acabou por morrer nos festejos de sábado do FC Porto. Os suspeitos do crime já foram identificados mas estão em fuga. A mulher que acompanhava a vítima mortal também foi ferida com gravidade. A policia judiciária está a investigar.