Hugo Almeida destaca importância de André Silva

Na opinião do jogador, expressa à Antena 1, ser ponta-de-lança na seleção não é fácil e o jovem avançado, agora do AC Milan tem dado conta do recado com oito golos marcados em 11 jogos.



Mas a seleção não é só Cristiano Ronaldo e André Silva e Hugo Almeida sublinha outros destaques como Quaresma, Bruno Alves, Bernardo Silva e Gelson Martins, o que faz com que haja muitas soluções na equipa nacional.



Portugal tem evidenciado um bom desempenho na Taça das Confederações e na opinião de Hugo Almeida o empate com o México foi apenas “um contratempo”, porque o bom futebol da seleção nacional é um dado adquirido.



Para o avançado que foi 57 vezes internacional e marcou 19 golos pela seleção portuguesa, este Chile é uma equipa acessível apesar das dificuldades que Portugal tem frente a adversários sul-americanos.



Hugo Almeida, avançado, que atualmente joga no AEK de Atenas.