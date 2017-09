Hungria - Portugal. Conheça o onze provável da seleção

Fotografia: Rafael Marchante - Reuters

A equipa portuguesa deverá entrar em campo com três a quatro alterações. Rui Patrício deverá ser a aposta de Fernando Santos na baliza.



O quarteto defensivo deverá ser formado por Cédric Soares, Pepe, Bruno Alves e Fábio Coentrão. Menos certa é a aposta do selecionador no meio-campo.



Fernando Santos deverá apostar em William Carvalho ou em Danilo, sendo que este segundo é a hipótese mais provável.



O centro deverá ser ainda ocupado por João Mário à esquerda, Moutinho ao cento e Bernardo Silva ou Gelson Martin pela direita. Na frente do ataque português, a aposta de Fernando Santos deverá recair em André Silva e Cristiano Ronaldo.

Oitava final

Um triunfo na terceira visita de sempre da formação lusa à capital húngara garante logo o segundo lugar do agrupamento, e pelo menos o play-off, mantendo os campeões europeus na luta com os helvéticos pelo primeiro lugar.



Budapeste deixou sempre boas recordações à seleção portuguesa, que venceu a Hungria nas duas vezes que se deslocou à cidade, a última vez em 2009, com Pepe a marcar o único golo da partida (1-0), no apuramento para o Mundial2010.



Em 1998, no apuramento para o Europeu de 2000, Portugal venceu por 3-1, com dois golos do regressado Ricardo Sá Pinto, que tinha estado ano e meio afastado da seleção nacional devido a ter agredido o ex-selecionador Artur Jorge.



O encontro entre a Hungria e Portugal será arbitrado pelo holandês Danny Makkelie. É um jogo para acompanhar a partir das 19h45 em direto na RTP1, na Antena 1 e no site da RTP.