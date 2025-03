I Liga. Benfica ganha e persegue Sporting

Os encarnados venceram o Rio Ave, em Vila do Conde, por 3-2.Os treinadores das duas equipas concordam que houve erros que não se podem cometer.





Eis as declações dos dois treinadores:





Bruno Lage (treinador do Benfica): “Vitória muito importante, com uma boa exibição e uma reação fantástica a partir do 2-2. Tivemos 63 minutos de enorme qualidade, com muitas oportunidades, num campo difícil e frente a uma equipa bem orientada. Com o 2-1, o Rio Ave entra no jogo, faz o 2-2, mas a equipa teve uma reação muito boa. Estamos felizes, vencemos bem e conquistámos três pontos muito importantes para nós.



Vencer fora com estas equipas que tiram pontos a adversários diretos dá campeonatos, mas também pode tirar. Sinto que a equipa está num bom momento e está a jogar bem. Marcámos três golos e podíamos ter feito mais um ou outro.



(Sobre os efeitos da pausa para as seleções) A equipa tem tido sempre um bom comportamento quando regressa de pausa e entra na competição. O que ela vai fazer no próximo mês e meio vai ser bom, porque a equipa está unida e vai estar assertiva.



(Sobre a utilização de Tomás Araújo e a sua indisponibilidade para a seleção) Há sempre comunicação entre os clubes e a federação. Para uma explicação mais fácil, diria que o esforço de jogar como central e a defesa-lateral é diferente e ele tem sentido esse aumento de carga de um momento para o outro. Vai ser bom para ele ter este tempo para recuperar”.



- Petit (treinador do Rio Ave): “Sabíamos que ia ser um jogo difícil e tivemos algumas dificuldades nos primeiros minutos, face à entrada forte do Benfica, equipa que conseguiu ter mais cantos e mais chegada.



Tentámos corrigir ao intervalo, sofremos de penálti num lance que me pareceu ser precedido de falta sobre o Clayton, mas tivemos, depois, uma reação fantástica e conseguimos marcar por duas vezes. Houve alguma infelicidade e imaturidade nossa no final, não soubemos gerir o resultado.



Desde a nossa chegada tentamos sempre discutir os três pontos em casa ou fora, evidenciando uma equipa que está a crescer, e isso dá-nos confiança para o que resta jogar.



(Sobre a pausa para as seleções) Conseguimos meter seis jogadores nas seleções nacionais, mas gostamos sempre de ter todos para trabalhar nesta pausa. Temos de trabalhar os que estão cá e focar-nos nos próximos compromissos”.