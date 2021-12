I Liga. Benfica recebe Sporting esta sexta-feira na 12ª jornada do campeonato

Não há casos de Covid-19 no Benfica, pelo que todos os jogadores que não estão lesionados podem defrontar o Sporting, amanhã à noite, no Estádio da Luz. Já entre os leões, o capitão Coates testou positivo e está fora do clássico de amanhã.