Os encarnados venceram o Arouca por 2-0 e, com um jogo em atraso, segue agora a cinco pontos da frente da tabela.



O Arouca continua no penúltimo lugar, mas o treinador-adjunto Cláudio Botelho acredita que a equipa ainda vai subir na classificação.



O técnico do Benfica, Bruno Lage, considera que os encarnados vestiram "o fato-macaco" e estão a cumprir as metas traçadas.