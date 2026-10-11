Encarnados recebem os vimaranenses às 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.
I Liga. Benfica-Vitória: confira as equipas
O Benfica procura hoje regressar às vitórias na I Liga de futebol, depois do desaire no Dragão, e manter-se a cinco pontos do líder FC Porto, na receção ao Vitória de Guimarães, na oitava jornada.
Após a derrota com o FC Porto (3-1) na última ronda, a equipa de Marco Silva está obrigada a vencer no Estádio do Luz, em Lisboa, o atual 14.ª classificado da prova para não deixar fugir ainda mais o atual campeão nacional, que no sábado foi à Madeira bater o Marítimo, por 2-1.
Isto significa que os ‘encarnados’ vão entrar em campo a oito pontos dos ‘dragões’ e também a dois de Sporting e Santa Clara, que fizeram o Benfica baixar provisoriamente ao quarto lugar.
Na sexta-feira, o Sporting foi ao Minho vencer o Sporting de Braga, por 3-1, enquanto, no sábado, o Santa Clara saiu vitorioso do campo do Casa Pia (1-0).
Com a ronda ainda a decorrer, o FC Porto lidera assim a I Liga com 24 pontos, o máximo possível até esta fase, contra 18 do Sporting e do Santa Clara. O Benfica vai entrar hoje em campo com 16.
O encontro entre lisboetas e vimaranenses está agendado para as 18:00.