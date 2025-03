I Liga. Carlos Carvalhal diz que não tem as armas dos adversários

O técnico do Benfica disse na última quinta-feira que a luta pelo título seria a quatro, incluíndo o FC Porto e o Sporting de Braga no lote de candidatos. Carlos Carvalhal, técnico dos arsenalistas, rebateu a opinião do antigo adjunto.





"É tudo muito bonito. Acho que toda a gente tem a sua opinião. A minha realidade é que tenho um plantel relativamente curto. Tenho muitos jogadores da formação".





Carlos Carvalhal acredita que tem equipa para ganhar os grandes jogos mas que o contexto que o Sporting de Braga vive é diferentes dos adversários, especialmente Sporting, Benfica e FC Porto.





"Temos capacidade para vencer os jogos com os jogadores que temos mas é um contexto completamente diferente dos nosso adversários", continuou o técnico, que virou agulhas para o Arouca, próximo adversário no campeonato.





O Sporting de Braga partilha o terceiro lugar do campeonato com o FC Porto, com ambas as equipas a somarem 53 pontos até ao momento.