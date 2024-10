O Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Sporting de Braga por 2-1. Os dragões somam a sétima vitória no campeonato e estão a três pontos do líder, Sporting.

O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, lamenta a falta de eficácia e os erros defensivos da equipa.



O técnico do Porto considera a vitória justa. O treinador dos azuis e brancos comentou também os assobios no dragão, dizendo que os adeptos são decisivos para qualquer clube do mundo.