O Futebol Clube do Porto empatou a um golo com o Santa Clara, no Dragão. Galeno desperdiçou duas grandes penalidades.

Desde o início do ano, o Porto ainda não ganhou um jogo. Do lado do Porto, não houve declarações à imprensa, no fim do jogo.



Do lado do Santa Clara, o treinador Vasco Matos considera que a equipa voltou a fazer uma grande exibição.