O Futebol Clube do Porto venceu o Boavista por 2-1 e praticamente garantiu o terceiro lugar do campeonato. Os axadrezados ainda sonham com a manutenção.

O treinador do Boavista quer a equipa concentrada na última jornada, para evitar a descida de divisão.



O técnico do Porto, Martin Anselmi ficou feliz com a forma como os dragões jogaram.