O Futebol Clube do Porto falhou a subida ao primeiro lugar na Liga de Futebol. Perdeu por 2-0 em casa do Nacional, na conclusão do jogo que tinha sido interrompido no dia 3 de janeiro.

O treinador do Nacional avisa que a equipa não pode embandeirar em arco com esta vitória.



O técnico do Porto considera que os madeirenses quiseram mais ganhar que os dragões, na primeira parte.