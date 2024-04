O Vitória de Guimarães surpreendeu o Futebol Clube do Porto no Dragão.

Os vimaranenses venceram por 2-1, e ficaram a dois pontos dos portistas.



Álvaro Pacheco ficou satisfeito com o objetivo cumprido, e salienta a qualidade do jogo no Dragão. Já Sérgio Conceição voltou às críticas à arbitragem.