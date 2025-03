O Futebol Clube do Porto recuperou o terceiro lugar da Liga portuguesa de futebol.

Os dragões venceram o Estoril-Praia por 2-1, num jogo em que Rodrigo Mora marcou o golo decisivo.



O treinador do Estoril-Praia diz que a equipa quer jogar bom futebol, mesmo frente aos grandes.



O técnico do Porto considera que foi importante a equipa atuar com rapidez e intensidade.