Lito Vidigal é o novo treinador do Boavista. Assinou até ao final da temporada e sucede a Cristiano Bacci, que pediu a demissão na semana passada. O treinador de 55 anos regressa ao clube que já tinha orientado nas épocas de 2018/19 e 2019/20.

Lito Vidigal orientou o treino dos axadrezados esta segunda-feira, depois da derrota da equipa frente ao Estoril, o sexto desaire consecutivo do Boavista, que está no último lugar do campeonato.