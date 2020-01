I Liga. SC Braga vence Moreirense por 2-1 e sobe ao quinto lugar do campeonato

O Sporting de Braga voltou a subir ao 5.º lugar do campeonato. A fechar a jornada 18 do campeonato venceu o Moreirense por 2-1. Ricardo Soares gostou mais da segunda parte do Moreirense. Já Ruben Amorim para já só pensa em subir ao quarto lugar.