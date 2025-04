O Sporting segurou hoje a liderança ao vencer o Boavista por 5-0 no Estádio do Bessa, onde Gyökeres esteve mais uma vez em evidência com quatro golos.

No final do jogo, o técnico do Boavista diz que vai pedir aos jogadores que esqueçam a goleada e do lado do Sporting Rui Borges fala de uma noite a roçar a perfeição.