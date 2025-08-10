Incêndios. Quarta etapa da 86.ª Volta a Portugal parcialmente neutralizada
Parte da quarta etapa da 86.ª Volta a Portugal foi neutralizada devido ao incêndio na Serra do Alvão, com os ciclistas a retomarem o percurso 20 quilómetros mais à frente.
Quando a corrida foi interrompida, seguiam na frente Francisco Peñuela (Caja Rural), Caleb Classen (Project Echelon Racing), Jan Kino (Atom 6 Bikes-Decca), Edgar Curto (Illes Balears Arabay) e Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), que tinham mais de três minutos de vantagem para o pelotão.
As diferenças registadas no momento da paragem serão respeitadas no reatamento da corrida.